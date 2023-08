【即発送可能】 デニム　ダンケルド　ステンカラーコート ステンカラーコート

マッキントッシュの日本縫製のデニムステンカラーコートです。

初回版で初回版のみの加工バージョンです。

サイズは42です。

今では高価な加工でやれないようです。

肩幅 身幅 着丈 袖丈

47 56 98.5 65 cm

ミリタリー

軍

デッドストック

古着

ヨーロッパ

アメリカ

イギリス

ドイツ

チェコ

イタリア

フランス

スウェーデン

ベルギー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マッキントッシュ 商品の状態 未使用に近い

