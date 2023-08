アタオ ホリデー

限定色ダスティピンク

定価 38500円(税込)+送料

ATAO公式オンライン購入

アウトレットで数年前購入しました 使用感あります

2,3回、いずれも短時間の使用です。

素敵な品なのですが私の荷物量には合わず、綺麗なうちに出品致します。

送料込みですので◆値下げ不可◆

※価格交渉対応致しません

【安心の追跡付・匿名発送です】

本体レザーに傷・角スレ等ありません。

中の布地も綺麗です。

ショルダー紐は穴の位置を変え使用していましたので、現状その跡はありますが徐々にとれてくるかと思います。傷等はありません。

正面の開閉金具上部は、開閉に関わらず持ち歩く時の揺れにより、どうしてもスレのようなものができますが、使用上避けられないものですのでご理解下さい。

通常時の金具を閉めた状態では、あまり見えない部分かとは思います。(写真参照)

素材の特性上、金具には光の角度で見え隠れする程度の薄傷は有りますが、目立つようなものや金色のハゲ等もありません。

以上used品にご理解ある方、商品説明ご了承頂いた上のご購入お願い致します。

以下公式ページより

------

◆サイズ ※全て外寸

【本体】

横:約16cm

韓国の免税店で購入。ショルダーのベルトはエナメルです。あまり使っていません。

縦:約21cm

厚み:約5.5cm

【ベルト】

幅:約1.2cm

長さ:約106cm~約125cm

◆重量

短いベルト装着時:約270g

長いベルト装着時:約290g

両方のベルト装着時:約315g

◆素材

外装:牛革

内装:コットン

◆仕様

外ポケット×2

内側ポケット×1

------

【当方撮影画像(名入)・説明文の転用禁止】

発見次第通報します

緩衝材等で包み、防水対策をして大切に発送致します。

#ATAO

#アタオ

#holiday

#ホリデー

#ダスティピンク

#限定色

商品の情報 ブランド アタオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アタオ ホリデー限定色ダスティピンク定価 38500円(税込)+送料ATAO公式オンライン購入2,3回、いずれも短時間の使用です。素敵な品なのですが私の荷物量には合わず、綺麗なうちに出品致します。送料込みですので◆値下げ不可◆※価格交渉対応致しません【安心の追跡付・匿名発送です】本体レザーに傷・角スレ等ありません。中の布地も綺麗です。ショルダー紐は穴の位置を変え使用していましたので、現状その跡はありますが徐々にとれてくるかと思います。傷等はありません。正面の開閉金具上部は、開閉に関わらず持ち歩く時の揺れにより、どうしてもスレのようなものができますが、使用上避けられないものですのでご理解下さい。通常時の金具を閉めた状態では、あまり見えない部分かとは思います。(写真参照)素材の特性上、金具には光の角度で見え隠れする程度の薄傷は有りますが、目立つようなものや金色のハゲ等もありません。以上used品にご理解ある方、商品説明ご了承頂いた上のご購入お願い致します。以下公式ページより------◆サイズ ※全て外寸【本体】横:約16cm縦:約21cm厚み:約5.5cm【ベルト】幅:約1.2cm長さ:約106cm~約125cm◆重量短いベルト装着時:約270g長いベルト装着時:約290g両方のベルト装着時:約315g◆素材外装:牛革内装:コットン◆仕様外ポケット×2内側ポケット×1------【当方撮影画像(名入)・説明文の転用禁止】 発見次第通報します緩衝材等で包み、防水対策をして大切に発送致します。#ATAO#アタオ#holiday#ホリデー#ダスティピンク#限定色

