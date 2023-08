●帯の部分に折れがあります(画像4枚目)

※本体、ケース、ディスクは綺麗です

※ジャッキー・チェンのクンフー入門書 & 日本劇場公開時パンフレット復刻版〈縮刷版〉

※特典のパンフレットは未開封です

※特典DVD『十福星』付き

【作品情報】

● 五福星〈香港未公開NGカット版付五福星〉

原題: 奇諜妙計五福星/ Winners and Sinners

'83年 香港

● 香港発活劇エクスプレス 大福星〈日本劇場公開版〉

原題: 福星高照/ My Lucky Stars

'85年 香港

● 七福星〈日本劇場公開版〉

原題: 夏日福星/ Twinkle Twinkle Lucky Stars

'85年 香港

●十福星〈特典DVD〉

原題: 最佳福星/ Lucky Stars Go Places

'86年 香港

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●即購入OKです。

●ケースにやや擦り傷が有ります。

※帯の部分に折れがあります(画像4枚目)

※本体、ケース、ディスクは綺麗です

※状態は写真にてご確認ください。(付属品は画像に写ってる物が全てです。)

● 中古品ということをご理解の上、ご購入ください。

※購入前に気になる事がございましたらコメント欄にて気軽にお声をかけてください。

●発送の際にできるだけクリーニング致します。

それではよろしくお願い致します。

香港映画

アジア映画

サモハンキンポー

サモ・ハン・キンポー

ジャッキーチェン

ジョンシャム

フォンツイフェン

チャールズチン

リチャードン

ユンピョウ

ユン・ピョウ

チェリーチェン

ジェームズティエン

エリックツァン

シベールフー

#CD・DVD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

●帯の部分に折れがあります(画像4枚目)※本体、ケース、ディスクは綺麗です※ジャッキー・チェンのクンフー入門書 & 日本劇場公開時パンフレット復刻版〈縮刷版〉※特典のパンフレットは未開封です※特典DVD『十福星』付き【作品情報】● 五福星〈香港未公開NGカット版付五福星〉原題: 奇諜妙計五福星/ Winners and Sinners'83年 香港● 香港発活劇エクスプレス 大福星〈日本劇場公開版〉原題: 福星高照/ My Lucky Stars'85年 香港● 七福星〈日本劇場公開版〉原題: 夏日福星/ Twinkle Twinkle Lucky Stars'85年 香港●十福星〈特典DVD〉原題: 最佳福星/ Lucky Stars Go Places'86年 香港ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●即購入OKです。●ケースにやや擦り傷が有ります。※帯の部分に折れがあります(画像4枚目)※本体、ケース、ディスクは綺麗です※状態は写真にてご確認ください。(付属品は画像に写ってる物が全てです。)● 中古品ということをご理解の上、ご購入ください。※購入前に気になる事がございましたらコメント欄にて気軽にお声をかけてください。●発送の際にできるだけクリーニング致します。それではよろしくお願い致します。香港映画アジア映画サモハンキンポーサモ・ハン・キンポージャッキーチェンジョンシャムフォンツイフェンチャールズチンリチャードンユンピョウユン・ピョウチェリーチェンジェームズティエンエリックツァンシベールフー西脇美智子ラム・チェンイン ラムチェンインロザマンドクワン倉田保昭アンディラウミシェールヨーカールマッカ松井哲也アランタムケントチェン#CD・DVD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

