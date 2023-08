MAGALI マガリ

フレンチリネンスクエアヨークプルオーバー

柔らかく、肌ざわりのよいフレンチリネンを使用したブラウスです。

胸元の長方形のヨークから裾にかけてギャザーが入っていて、ふわりとした軽やかな印象です。

袖と背中についた包みボタンが、クラシカルで上品な雰囲気。スカートにも、カジュアルなパンツスタイルにもあわせやすい丈感です。

画像6〜10枚目

着用イメージの参考にお借りしました。(色違い)

定価19,800円

日本製

●色

アッシュブルー

●素材

麻100%

●サイズ F

画像10枚目参照ください。

●使用頻度

購入時期2022年

着用3回程度

全体的に多少、着用感、皺などはありますが、特に大きなダメージはなく、まだまだ着て頂けるかと思います。

●ダメージ等コンディションの注意点は記載するよう心がけていますが、こまかな見落とし等あるかもしれません。

保管時のたたみじわなどあります。

ユーズド品ですので、ご理解いただける方お願いします。

●コンパクトにして発送いたします。ご了承ください。

●保管環境

ペット無し 喫煙者なし 香水なし

●即購入OKです。

恐れいりますが、お値引き交渉には対応しておりません。

●ネコポスにて発送します。

roughatour

an one

Veritecoeur ヴェリテクール

evameva エヴァムエヴァ

nestrobe ネストローブ

honnete オネット

homspun ホームスパン

rehellinen レヘッリネン

arts&science アーツ&サイエンス

jarnal standard ジャーナルスタンダード

the last flower of the afternoon

mittan

susuri

d'antan

koton

HAU

n100

45RPM

パラスパレス

ヨーガンレール

中川政七商店

などお好きな方に

袖丈···七分袖

柄・デザイン···無地

素材···麻

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

