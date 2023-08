HERILLにMaWが別注リクエストをした Duck 1951 ERDL Parka。かなりレアです!

2022年9月23日発売

インライン商品と比べシルエットは細めです。

生産数がごく僅かでサイズ3につきましては日本で数点しか存在しない商品となっており、タグ付き新品はかなりレアかと思います。

迷彩柄の入り方がお品物一点一点で異なり、同じお品物はございません。

今後、年数が経過いたしますとヘリルのアーカイブ的な作品になってこようかと思われます。

今後生産はされませんので一点もののお品になる事は間違いありません。この機会に是非ご検討下さい。

モッズコートとして知られるU.S.ミリタリーのM51パーカーをモチーフに、素材感やシルエットに拘り抜いて制作した逸品。

インラインで展開されているERDLパターン迷彩のM51パーカーを後染め加工でブラックに仕上げていただきました。黒ではありますが、光の当たり具合などで少しだけ、下地のカモフラ柄に見える仕上がり。オリジナルとはまた違った雰囲気が面白くより都会的な雰囲気に仕上がりました。

大きく取られたフードの形状、綺麗なバランスでAラインを作り出すワイドな身幅、たっぷりとした分量の立体的なアームホールが特徴的で、着用時のシルエットも抜群の存在感です。

素材はブランドオリジナルの粗めにずっしりと織り込まれたコットン100%のヘビーダック生地。

ガシッとしたタフな質感で、長年着込んで着古したようなビンテージさながらのナチュラルなフェード感や凹凸感が表現されており、非常に味のある風合いに仕上がっています。

長く付き合うことでさらに味わいを増していくアイテムですので、上質なミリタリーコートをお探しの方はぜひ取り入れてみては如何でしょうか。

[SIZE] (cm)

3 (着丈110 / 身幅83/ 裾丈62 / 肩幅61 )

モデル (身長180 / 体重70 / 着用サイズ3 )

Material : Cotton 100%

Made In Japan

HERILL for MaWヘリル Duck 1951 ERDL Parka

maw札幌にて購入した100%正規品

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用品

注意事項 :落札後ご入金を24時間以内可能な方のみご落札をお願いします。

すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。

【その他】

不明点はご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

