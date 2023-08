お礼や感謝伝えるプチギフト 希少カラー DIME CLASSIC SMALL LOGO HOODIE パーカー

DIME

CLASSIC SMALL LOGO HOODIE

カラー : NAVY

サイズ:L

着丈:約73cm

身幅:約62cm

肩幅:約59cm

袖丈:約60cm

HORRIBLE'S PROJECTにて購入の100% 正規品

付属品 : タグ

3回程着用した程度ですので、比較的綺麗な状態です。

ダイム / クラシック スモール ロゴ フーディー / リアル ティール / プルオーバー パーカー / 希少カラー / 国内正規 / メンズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

DIMECLASSIC SMALL LOGO HOODIEカラー : NAVYサイズ:L着丈:約73cm 身幅:約62cm 肩幅:約59cm 袖丈:約60cm HORRIBLE'S PROJECTにて購入の100% 正規品付属品 : タグ3回程着用した程度ですので、比較的綺麗な状態です。ダイム / クラシック スモール ロゴ フーディー / リアル ティール / プルオーバー パーカー / 希少カラー / 国内正規 / メンズ

