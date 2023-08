色味は深いグリーン、サイズ2です。最初の方の商品写真が本物に近いです。

一度着用しましたが、目立つダメージはありません。

ヴィンテージ風合のキュプラ素材を使用したラップ風スカート。ウォーム感のあるニットやカジュアルアイテムと好相性。

サイズ2

ウエスト79cm

ヒップ96cm

総丈90cm

≪YLÈVE / イレーヴ≫

2018年春夏よりスタート。

服の基本を大切に、素材の質感、シルエット、仕立てにこだわり、上質とシンプルを徹底しながら、今の気分を表現する。

ベーシック、ワーク、テーラリング、シーズンアイテムの4つの要素からデザインされた服は、シンプルさとクオリティーにこだわった大人の女性のためのリアルクローズ。

※こちらの商品は水や雨に濡れたり、汗による湿気・乾燥状態での摩擦により、薄い色の衣服などに色落ち・色移りする可能性があります。ご使用の際にはご注意くださいますようお願い致します。

商品番号 1682230024

キュプラ 100%(別布部分)コットン 100%(部分使い)コットン 100%

生産国 日本製

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

シルエット···タイト

素材···サテン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

