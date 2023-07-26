柔らかな質感の 新品Yohji Yamamoto PS 30- ALTIMA チャコール 3 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用

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サイズ: M(03)

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着丈78.5cm 肩幅51cm 身幅64cm 袖丈26cm ※メーカー表記

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

新品未使用ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。サイズ: M(03)着丈78.5cm 肩幅51cm 身幅64cm 袖丈26cm ※メーカー表記Product No：HZ-T02-070COLOR：Charcoal#YohjiYamamoto #ヨウジヤマモト #ALTIMA #アルティマ #アルティマ天竺 #天竺 #ROUNDNECK #丸首 #ラウンドネック #半袖 #HALF SLEEVE #TSHIRT #tシャツ #Charcoal #チャコール

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