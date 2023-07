フィギュア種類···コレクションフィギュア

Ladies of the 80s' シリーズのジョーンジェット、デボラハリーの珍しいバービー人形2体セットになります!ギターや靴、マイクに衣装などなど細かいところまで再現していて納得の出来です。

大事に飾っていましたが今回は断捨離のため出品いたします。2体セットで手に入れるチャンスは滅多にないとおもいます。この機会をお見逃しなく!

⚠️どちらも未開封ですが、デビーの方は箱の下側が大きく割れております。(10年以上前にアメリカから取り寄せた時点で割れてました…)

あくまで未開封ですが経年劣化のため箱は汚れやキズがあります。なので、美品をお求めの方は購入を控えていただいたほうが良いとおもわれます。中古品にご理解ある方のみご購入を検討されてください。

#ジョーンジェット

#ランナウェイズ

#デボラハリー

#ブロンディ

#フィギュア

#80s'

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

