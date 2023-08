コムデギャルソンオムの半袖Tシャツです。

珍しいフロントロゴプリント。

少し枯れたようなベージュカラー切替が

カジュアルな印象です。

商品説明

詳細

⭐︎サイズ表記 :

なし

⭐︎カラー:

ホワイト

ベージュ

⭐︎素材:

コットン 100%

⭐︎サイズ詳細

着丈 63cm

身幅 52cm

肩幅 50cm

袖丈 20cm

*素人採寸の為、誤差はお許しください

⭐︎状態:

多少の使用感ありますが

特に目立つ傷汚れはありません。

⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。

⚠️

気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。

特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましては

トラブルになる可能性があります。

デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します

☆気になる事があればコメントお願いします。

値下げ対応もお気軽にご相談ください!

管理番号: 19493499

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コムデギャルソンオムの半袖Tシャツです。珍しいフロントロゴプリント。少し枯れたようなベージュカラー切替がカジュアルな印象です。商品説明詳細⭐︎サイズ表記 : なし ⭐︎カラー: ホワイト ベージュ ⭐︎素材: コットン 100% ⭐︎サイズ詳細 着丈 63cm 身幅 52cm 肩幅 50cm 袖丈 20cm *素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態: 多少の使用感ありますが 特に目立つ傷汚れはありません。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号: 19493499

