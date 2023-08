商品番号:【424.219868530103k】

⭕️商品説明

✔️ブランド

GUCCI グッチ

DISNEY ディズニー

✔️カラー

クリーム

ビック ロゴ 入り

ディズニー ミッキー 希少コラボ デザイン

✔️サイズ

-表記M-

平置き採寸、単位はcmです✍️

①着丈:66

②身幅:52

③肩幅:48

④袖丈:22

✔️素材

コットン100%

✔️状態

数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なく✨美品✨です☺️

当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品、販売しております☆

※ こちらは大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。

・ブランドリユース店

・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

・質屋・古物市場・ストア商品

⭕️サイズ表記✨

✔️トラブルを防ぐために、平置き採寸の寸法も載せております。

表記サイズのみではなく、お持ちのお洋服を参考にして頂くことをオススメいたします。

※着画はお受けしておりません。

※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦下さい。

⭕️「フォロー割り」をしております☺️

ご購入前にフォロー頂くと「300円」のお値引きをさせていただきます!(^^)

フォロー頂いた後、ご購入前にコメントにてお伝え下さい☆

⭕️ショップ説明

当店では、アパレルから小物までレディース 、 メンズ 問わず、各種取り揃えております☆

下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください!!☺️

もっと見る→→→ #お洋服のかーる

⭕️発送

✔️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます!☆

✔️送料は「全て無料」です!☆

✔️「スピード配送」を心がけております!☆

もし、やむを得ず遅れてしまう場合は、あらかじめご連絡差し上げます☆

✔️最後までご覧頂きありがとうございました!☆

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品番号:【424.219868530103k】⭕️はじめにご覧頂きありがとうございます!ご購入前にプロフィールも目を通して頂けると嬉しいです☆それでは、どうぞごゆっくりご覧下さい☺️⭕️商品説明✔️ブランドGUCCI グッチDISNEY ディズニー✔️カラークリームビック ロゴ 入りディズニー ミッキー 希少コラボ デザイン✔️サイズ-表記M-平置き採寸、単位はcmです✍️①着丈:66②身幅:52③肩幅:48④袖丈:22✔️素材コットン100%✔️状態数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なく✨美品✨です☺️当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品、販売しております☆※ こちらは大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。・ブランドリユース店・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋・古物市場・ストア商品⭕️サイズ表記✨✔️トラブルを防ぐために、平置き採寸の寸法も載せております。表記サイズのみではなく、お持ちのお洋服を参考にして頂くことをオススメいたします。※着画はお受けしておりません。※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦下さい。⭕️「フォロー割り」をしております☺️ご購入前にフォロー頂くと「300円」のお値引きをさせていただきます!(^^)フォロー頂いた後、ご購入前にコメントにてお伝え下さい☆⭕️ショップ説明当店では、アパレルから小物までレディース 、 メンズ 問わず、各種取り揃えております☆下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください!!☺️もっと見る→→→ #お洋服のかーる⭕️発送✔️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます!☆✔️送料は「全て無料」です!☆✔️「スピード配送」を心がけております!☆もし、やむを得ず遅れてしまう場合は、あらかじめご連絡差し上げます☆✔️最後までご覧頂きありがとうございました!☆

