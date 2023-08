【売れ筋】 完売品 CONVERSE オールスター 100周年 限定 厚底スニーカー 27 スニーカー

converse ALL STAR 100 TREKWAVE HI

コンバースオールスター100トレックウェーブMNハイ黒

オールブラック

サイズ:27cm

自宅保管、室内で一度履いただけの新品です。

シークレットブーツ

厚底ブーツ

トレックウェーブ

シャークソール

身長盛れる

メンズ

レディース

インソール

アウトソール

ヒール

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse オールスター

スニーカー型···ハイカット(High)

26

26.5

27

27.5

28

トレックウエーブ

ダッドスニーカー

ローカット

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

