激安店舗 ロックマン【1.2.3.4.5.6】 家庭用ゲームソフト

【即買いOK】

攻略が終わった為、出品致します。

ファミコン

・ロックマン1

・ロックマン2

・ロックマン3

・ロックマン4

・ロックマン5

・ロックマン6

カートリッジは全て端子部清掃済み

全ソフト実機にて起動確認済み

ロックマン5の裏面にラベル剥がれあり

写真を参照してください

それぞれあくまで中古品ということを了承の上で購入ください

その他不明な点がございましたらコメントにて質問くださいませ

バラ売り不可❌

取置き不可❌

#カプコン

#CAPCOM

#ファミコン

#FC

#ロックマン

#レトロゲーム

#テレビゲーム

#コレクション

#シリーズ

#スーパーファミコン

#SFC

#ゲームボーイ

#GB

#PS1

#PSP

#PS4

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

