かわいい新作 【引取り限定セール！】コイン不要機付きパチスロ実機 バジリスク絆２ パチンコ/パチスロ

ご覧いただきまして、ありがとうございます。

パチスロ実機 バイオハザード5 設定7基盤



当店では、パチスロ実機のクリーニングと整備をして発送させていただきます。

スロット実機をご家庭での娯楽や研究などにお使いください。

セット内容は、パチスロ実機、ドアキー、設定キー、無段階ボリューム、家庭用電源、取扱説明書です。

パチスロ実機の遊戯には、コインかコイン不要機が必要です。

オプションは、

● コイン500枚 2000円

● コイン不要機 3800円

● オートプレイ機能搭載コイン不要機 15000円

※ オートプレイ機能搭載コイン不要機とは、簡単ワンプッシュで下記のモード切り替えが出来ます!

★ コインレスモード

コインを使用せずプレイできるモードです。

( 通常のコイン不要機と同じ機能です )

★ セミオートモード

スタートレバーの操作が自動で行われます。ストップボタンだけでプレイができるモードです。

★ オートモード

スタートレバーやストップボタンの操作の必要がなく、自動でゲームが進むモードです。

● イヤホンコンバーター 9800円

(新品、未開封イヤホン付き)

● データカウンター 4800円〜

(3種類の在庫があります)

でお付け出来ます。

パチスロ実機は専用のダンボールで梱包し、保険をかけて発送させていただきます。

当店は送料着払いで発送はしていません。

元払い送料は下記の金額がプラスになります。

購入前にコメントでお届け先の都道府県を教えいただきましたら、元払い送料をプラスした販売価格に変更させていただきます。

コメントなく購入された場合には、

元払い送料を別で出品させていただきます。

元払い送料の購入もよろしくお願いします。

● 北海道 10000円

● 東北 8000円

● 関東 6000円

● 中部 5000円

● 関西 5000円

● 中国 5000円

● 四国 5000円

● 九州 5000円

● 沖縄 10000円

※ 離島、一部発送不可地域への発送はしていません、ご理解をよろしくお願いします。

商品の発送後、追跡番号をご連絡させていただきます。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

