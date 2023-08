私の商品ページへようこそ!

<状態・傷など>

動作は快調で、元気に動いています!

1日の誤差:+約1分~2分(測定値)。

アンティーク品のため姿勢差や着用時の状況により変化しますので、あくまでも参考としてご理解ください。

ベルトは新品です。

<サイズ等>

ブランド:LONGINES

ムーブメント:Cal.847.3 手巻き

ケース・裏蓋:ステンレススチール

文字盤色:シルバー

サイズ

リューズ含む:約35mm

リューズ含まず:約33mm

厚さ:約6mm

ラグ幅:16mm

腕周り:最長約20.5cmまで調節可能

1832年にスイスで創業された超高級時計ブランド”ロンジン”のフラッグシップ 手巻き腕時計のご紹介です。

人気の1970年代フラッグシップシリーズでムーブメントは名機cal.847.3。

リューズにはロンジンのマークが入っています。

シンプルですが、とても気品のあるデザインで大人な男性や女性に良く似合います。

とても希少性の高い一品です。

◎アンティーク時計、修理について

・アンティーク時計の修理はアンティーク時計専門店やインターネットの修理店さんにご相談することをおすすめしますが、ご相談いただければ修理店の紹介やお預かりしての修理など出来る限りのお手伝いをさせていただきます。

・初期不良、輸送中の破損等のについても責任をもって対応いたします。

・商品の色は撮影機器やパソコン、スマホなどの環境により異なる場合があります。

・価格交渉可能です。お気軽にお問合せください。

・その他、発送・修理・保証・割引等の詳細についてはプロフをご覧ください。

♥他にもセイコー、グリュエン、エルジン、ブローバ、ハミルトン、ロンジン、ルクルト、ゼニス、シチズン、カシオなど多数出品しています。是非ご覧下さい。

商品の情報 ブランド ロンジン 商品の状態 傷や汚れあり

