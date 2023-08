今年も話題の BTSフォーチュンボックス トレカ 7枚セット　コンプリート 新品未開封 アイドル

★★★お値下げしました★★★

新品・未開封です。

神経質な方はお控え下さいませ。

フォーチュンボックス2022トレカ

コンプリートセット、公式にて購入のものです。

心ばかりですが、おまけもお付けします。

(写真4枚目、FILAの商品購入時ノベルティの

トレカ7枚、比較的に美品です。)

〜KOYA コースター、一番くじ Diner クッキー ぬいぐるみ、BTS THE BEST PHOTO KEYRING JIN、BT21 Diner コーヒーサーバー、BTS 釜山コンうちわ なども出品中です〜

#BTS

#アイドル

#グッズ

#バンタン

#防弾少年団

#トレーディングカード

#コレクション

#BTSFortuneBox

#コンプ

#公式

#FILA

#yettocome

#ジン

#ナム

#ホビ

#シュガ

#ジミン

#テテ

#グク

人気グループ···BTS

グッズ種類···写真

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

