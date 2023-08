ご覧いただきありがとうございます^ ^

以下商品説明です。

お値引きまたはご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【ブランド】

COACH コーチ

【アイテム】

近年モデル C2715

TRACK BACKPACK IN SIGNATURE PVC

リュック バックパック デイパック

レザー 本革 PVC ブラック 黒 チャコールグレー

シルバー金具 チャーム メッシュ カッパーベルト

ポケット収納 大容量 通勤 巾着 A4収納可能 ユニセックス

【サイズ】

横:約30cm

高さ:約40cm

マチ:約15cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

【状態】

大手リサイクルショップにて購入しました。付属していた取手部分の梱包カバーは一度も取り外していません。(最後の写真参考)

目視で確認する限り、傷や汚れはなく、未使用品同等の極美品です。

管理番号:BGF1043

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

