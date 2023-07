カギはメカカードロック

購入時期 1997年購入

中のタグにACE製と記載があります。

現在は、ACEにてSamsoniteブランドを作ってはいないので、貴重な品だと思われます。

サイズ

縦 約700mm

(キャスター部分を含めると750)

横 約500mm

厚み 約250mm

容量 約77L

容量の計算方法

スーツケースの「縦○cm × 横○cm × 深さ○cm ÷ 1000」で行っております

年代物なので外側に経年劣化、傷、シール跡などがあります。

ただ、中は保管期間が長い割に綺麗で、まだまだ使用できる状態です

キャスターも問題なく動きます

購入時に付いていたと思われる説明書などもキレイな状態で保管しています

購入後、海外旅行で4回程使用しました

初の海外、欧州なので、頑丈なものをとSamsoniteを選びました。

その頃はACEがSamsoniteを作っていて…と持ち主の思い出話が始まるほど思い入れのある品です。

旅行のスタイルが変わり使わなくなっても大切に保管していた品です。

ガンガン使って頂ける方にお譲り出来ればと思います。

プチプチと段ボール材で包んでの発送予定です。

手元の材料次第で変わるかもしれませんが、専用の段ボールなどはありませんので、ご了承下さい。

#レトロ

#キャリーケース

#サムソナイト

#旅行かばん

#スーツケース

#キャリー

#年代物

#昭和レトロ

#トランク

#ビンテージ

#メカカードロック

#エース

#ACE製

#ACE

商品の情報 ブランド サムソナイト 商品の状態 やや傷や汚れあり

カギはメカカードロック購入時期 1997年購入中のタグにACE製と記載があります。現在は、ACEにてSamsoniteブランドを作ってはいないので、貴重な品だと思われます。サイズ縦 約700mm (キャスター部分を含めると750)横 約500mm厚み 約250mm容量 約77L容量の計算方法スーツケースの「縦○cm × 横○cm × 深さ○cm ÷ 1000」で行っております年代物なので外側に経年劣化、傷、シール跡などがあります。ただ、中は保管期間が長い割に綺麗で、まだまだ使用できる状態ですキャスターも問題なく動きます購入時に付いていたと思われる説明書などもキレイな状態で保管しています購入後、海外旅行で4回程使用しました初の海外、欧州なので、頑丈なものをとSamsoniteを選びました。その頃はACEがSamsoniteを作っていて…と持ち主の思い出話が始まるほど思い入れのある品です。旅行のスタイルが変わり使わなくなっても大切に保管していた品です。ガンガン使って頂ける方にお譲り出来ればと思います。プチプチと段ボール材で包んでの発送予定です。手元の材料次第で変わるかもしれませんが、専用の段ボールなどはありませんので、ご了承下さい。#レトロ#キャリーケース#サムソナイト#旅行かばん#スーツケース#キャリー#年代物#昭和レトロ#トランク#ビンテージ#メカカードロック#エース#ACE製#ACE

BLACK EMBER DEX45◯極美品◯リモワスーツケース◯パイロット廃盤品TUMI ALPHAシリーズトゥミ キャリーケース ALPHA 2輪 ナイロン レザー 黒 22020DHACE製Samsonite サムソナイト キャリーバッグ 77LTUMI トラベルバッグ20LNOMADO LANE★トラベルバッグキャリーバック pcバッグ付 機内持込可コールハーン 新品 ボストンバッグ トラベルバッグ ビジネスバッグ ユニセックストランク スーツケース 革 旅行バッグ アンティーク風 茶 NR3266