ご覧いただきありがとうございます♪

新品 Supreme x New Era Mesh Box logo cap

即購入大歓迎です☺️♡

ID.J922(13)

各種割引 開催中です♬

ご希望の方はプロフィールにて

詳細をご確認下さいませ♪☆*.。

-------------------------------------------------------

▸color : ブラウン 茶 brown

商品写真のお色は撮影時の光の具合などで

多少の違いがございます。

ご了承下さいませ。

▸size:メーカーサイズ表記

【7 1/2(59.6)】

生地のタイプ は

お写真最後に【採寸一覧】がございます。

一覧に記載済内容のご質問はお答えできないです(; ;)

若干の誤差をご了承くださいませ。

おおよそのサイズでサイズ設定をしています。

必ず採寸表をご確認ください。

【商品説明】

特に目立つ大きな傷汚れなく美品です。

new era NEWYORK

YANKEES 59 Fifty

ニューエラ

ベースボールキャップ

日除け ファッション帽子

ニューヨークヤンキースの

フロッキー加工のモノグラムデザイン

MLB刺繍

ウール100%

こっくりカラーで可愛いデザインです✨

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。

-------------------------------------------------------

【used品のお取り扱いについて】

全て検品した上で出品しておりますが、

若干の汚れ等の見落としに関しては

ご理解ある方のみ、ご購入くださいませ。

重大な見落としなど、こちらの不手際に関しては

誠心誠意返品などの対応を取らせて頂きます。

当店は 1点物 古着 used品 を中心に毎日出品しています♬

トップス・パンツ・スカート・アウター

Tシャツ・ニット・カーディガン

メンズ・レディース・ユニセックス

ヴィンテージ・vintage・Y2K

小さいサイズ ~ 大きいサイズ などなど

素敵な商品に出会えたら嬉しいです♡

以上長くなりましたが、

ご確認ありがとうございました!

【発送方法】【環境】などの詳細は

当店プロフィールをご確認いただければ幸いです♪

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

