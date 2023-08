人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

商品名説明

2015年発売 ナイキ エアジョーダン1 ハイ ストラップ Nike Air Jordan 1 Retro HIGH STRAP レアモデル 342132-002

ジョーダンブランドを象徴する赤黒でまとめた一足。

アッパーはレザーとリップストップナイロンを使い構築。シュータンとヒールにはジャンプマンのロゴ刺繍。

またジョーダンブランドが30周年を迎えたことを意味する30の数字がインソールに入る。

箱がございませんのでこの価格で出品させて頂きます。

ストラップがあったのですが、紛失してしまいました。

興味がある方ぜひご連絡下さい。

別のフリマサイトにも出品しておりますので、お早めに。

価格交渉致します

値下げ交渉承ります

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

