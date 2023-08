ベイジのシャツワンピースです。

ウエストマークが特徴的なシンプルでエレガントなワンピースです。

ポリアセテート素材を使用しており、シルクのような光沢感があり、上品な印象を与えます。

また、この素材は、シワになりにくく、扱いやすいのも魅力的なポイントです。

ウエストマークの紐で女性らしいシルエットを演出し、腰のくびれを強調してくれます。

カラーは、引き締まったブラウンで、大人っぽくエレガントな印象を与えてくれます。

ベイジのシャツワンピースは、エレガントなデザインと上質な素材感が魅了的な一着です。

◼︎サイズ

肩幅 : 約 38 cm

袖丈(ゆき丈) : 約 58 cm

身幅 : 約 50 cm

着丈 : 約 110 cm

◼︎配送方法

「らくらくメルカリ便」⇄「ゆうゆうメルカリ便」に変更する場合がございます。

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にないアクセサリーなどはつきません

========

▼アウターは▼

#まりのワンピース一覧

▼商品一覧は▼

#まりの商品一覧

========

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ベイジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

