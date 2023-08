LAGUNAMOON

新品タグ付き

カラー:ベイビー ピンク

サイズ:S

※簡易包装での発送となります。

※畳ジワなどはご了承下さい。

■■■DAILY DRESSとは■■■

ソフトでライトなニュアンス、柔らかく芯のある女性像をディテールに落とし込み、 幅広いシーンに着用頂けるラインナップ。 従来のドレスライン同様に、女性らしさを惹き立てる洗練されたデザインに加え、 ポケット付きなどスマートな機能性も完備しています。

ロングドレス

ミディドレス

総レース

aimer

エメ

kaene

カエン

FRAY.I.D

フレイアイディー

冠婚葬祭

結婚式

懇親会

成人式

参列

パーティー

パーティードレス

フォーマルドレス

デート

女子会

エレガンス

エレガント

イベント

芸能人着用

岩間恵

カラー···ベージュ

#LAGUNAMOON

#ラグナムーン

#ドレス

#パーティドレス

#結婚式

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラグナムーン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラグナムーン 商品の状態 新品、未使用

