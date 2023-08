ヨウジのテーラードジャケットです

素材は定番のウールギャバ

サイズは3

大きめの作りです

肩には薄くパッドが入っており、ヨウジ特有の緩やかな曲線を描いています

二つボタンのシンプルなデザインです

またラペルを立てる事でスタンドカラーにもなったり内側のベルトを調整する事で着こなしに変化

を付けられます

ほとんど着用機会がなかったので状態は非常に綺麗です

Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム 19AW ウールギャバ HC-J65-100

肩幅50センチ

着丈80センチ

です

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

アウター形···シングル

y's

groundY

お好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

