当店の記念日 aero KASHIMAX saddle suede black パーツ

新品未使用です。

formosa アルミ クランク BB チェーンリング付き



ロードバイク クロスバイク ストレート カーボンフォーク LEADER

日本の歴史あるサドルメーカー、カシマサドル製の名作、"KASHIMAX AERO/カシマックスエアロ"の復刻バージョンです。

MERIDA ロードバイク

BLUELUGのスペシャルオーダー品です。

SPECIALIZED カーボンシートポスト ROVAL TERRA 380mm

尻上がりのシャープなシルエットと適度なクッション入りがお尻に優しい、完成度の高い逸品です。

SHIMANO MTB用リアディレイラー XTシリーズ RD-M8000

上品で高級感のあるスエード仕上げがとても良い感じ。

パナソニック 17.6Ah Big boy’s toy!!!

永きに渡って愛用頂ける普遍的なサドルです。

MAVIC キシリウムプロ エグザリット

本当に良いサドルです。

ファストフォワードFFWD F5R カーボンホイール ディープリム

MADE IN JAPAN

nky514b02b [黒] 13.2Ah 電動自転車用バッテリー



SRAM FORCE Etap AXS セット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用です。日本の歴史あるサドルメーカー、カシマサドル製の名作、"KASHIMAX AERO/カシマックスエアロ"の復刻バージョンです。BLUELUGのスペシャルオーダー品です。尻上がりのシャープなシルエットと適度なクッション入りがお尻に優しい、完成度の高い逸品です。上品で高級感のあるスエード仕上げがとても良い感じ。永きに渡って愛用頂ける普遍的なサドルです。本当に良いサドルです。MADE IN JAPAN

