【定価】60,280円

【購入時期】2023年2月

【カラー】ダークグレー

【付属品】画像1枚めのもの全て

※ 完璧なものをお求めの方、細かなことが気になる方は購入をお控え下さい。

※素人検品のため、見落としがある場合がございます。

【商品説明】

キングジムのポメラDM250です。

ヨドバシカメラにて新品を購入し、動作確認を行ったのみの極美品です。

保証期間内の保証書付きです。

付属品は画像1枚めをご覧ください。

お探しの方へお譲りいたします。

【商品詳細】

寸法:約18(H)×263(W)×120(D)mm

質量:約620g

キーボード:JIS配列キーボード、キーピッチ17mm

本体メモリ:メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)

画面:7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載

インターフェイス:USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用

対応記録メディア:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)※記録メディアは付属していません。

無線LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)

Bluetooth:Bluetooth 4.2

電源:リチウムイオンバッテリー

使用時間:約24時間※使用環境や設定などで変化します。

充電時間:約4時間※使用環境や設定などで変化します。

ACアダプタ:入力 AC100-240V(50Hz/60Hz)・出力:DC5V 3A(USBポート出力)

動作環境 温度: 5~35 ℃/湿度:30~80%(非結露)

保存環境 温度:-10~55 ℃/湿度: 5~80%(非結露)

Bluetoothキーボード対応OS:iOS12以降/Android9以降

PCリンク対応OS:Windows10以降(32/64bit 版)各日本語版/Mac OS X 10.14以降

搭載辞書 「角川類語新辞典.S」「明鏡国語辞典MX」「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和英辞典MX」

dm250

商品の情報 ブランド キングジム 商品の状態 未使用に近い

