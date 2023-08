デサントオルテラインのマウンテンパーカーです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド デサントオルテライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

デサントオルテラインのマウンテンパーカーです。ハイネック仕様でパーカーがコンパクトにしまえるので、ブルゾン感覚で使えます。ダークグレーはいまのラインナップでは売ってないと思います。個人的には黒よりもおしゃれで気に入ってますが、自分の服のテイストではあまり使わなかったので出品します。使用回数は5回以下で状態は綺麗です。定価は2021年購入時点で47,000円くらいです。着丈65.5肩幅44.5胸囲56.0袖丈58.5素人採寸です。168センチ62キロ普通体型でタイトめのサイズ感で綺麗めに着れます。※同色の着用写真が見つからなかったため、着用写真ネイビーカラーのもので、当該商品とは異なります。実物はチャーコール系のダークグレーです。交渉は気軽にご相談にください。※値下げしました。

