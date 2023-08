経典 ドゥーズィエムクラスJOHNBULL/ジョンブル HARD WORKER デニム デニム/ジーンズ

ドゥーズィエムクラス購入

サイズ36

ウエスト72ヒップ101股上28股下73.5桃幅63

綿100%

1度着用しました、デザインが似合わないようなので手放す事に。汚れ等無く綺麗かと思いますが細かく気にされる方はご遠慮下さい。

JOHNBULL/ジョンブル】

岡山県倉敷市を拠点とするジーンズブランド。1952年に創業、1963年に株式会社として設立。

テーマはワーク服。

ワークをルーツに50年の歴史を持つジョンブルが「現代(いま)を生きる」という、一番厄介で一番魅力的な労働のために造る服。

気負わず着られて、今を生き生きと楽しむ為の作業服になりえる服。今の気分を反映しつつ、時が経っても色あせないラインナップで古着としても価値が出る服を創り続ける。

ワークというとイメージする汗と油にまみれた世界だけではなく、音楽や芸術を愛し、創作していくこともJOHNBULLは労働(ワーク)と考える。

夢を追い求めるエネルギッシュな人や、オンボロの車でもオシャレに乗りこなし、自分のスタイルを表現できる人。服だけでなく音楽や芸術を愛し、カルチャーを楽しめる人。彼らが自分を表現するツールとして愛される服。そんな労働着でありたいと考える。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

