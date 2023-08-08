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適当な価格 ナイキズームX ヴェイパーフライ ネクスト%2 その他

商品の説明

2021年8月に購入しました。
Danner stussy マウンテンブーツ 26.5cm
サイズは25.5cmです。
【希少！英国製Dr.Martens】タッセルローファー
写真にもあるように、左のシューズの踵あたりに汚れがあります。（ハーフマラソンを走った際に汚れが付着したようです。）
ユナイテッドアローズ　ヌバック　ホワイト　ローファー です。
練習で5キロ程度、ハーフマラソンを１回走っただけなので、まだまだクッション性などは新品に近い状態となってます。
【最終価格！】Hender Scheme エンダースキーマ　ローファー　5
汚れはあるものの、今はあまり出回っていないモデルとなっているため、値段は高めに設定させて頂いてます。
G.H.BASS WEEJUNS ローファー ホワイトブラック
質問等ございましたらコメントください！
【Shinya Hanamoto様専用！】BIRKENSTOCK ビルケン　43
値下げ交渉も可能です。

Dr.Martens × UNDERCOVER メンズ靴　(値下げ交渉可能)

商品の情報

商品のサイズ25.5cm
ブランドナイキ
商品の状態やや傷や汚れあり

エアジョーダン6 レトロ ブラック インフラレッド 2019 サイズ27cm

ビモロ チャコールグレイ 25.5 完全新品
2021年8月に購入しました。サイズは25.5cmです。写真にもあるように、左のシューズの踵あたりに汚れがあります。（ハーフマラソンを走った際に汚れが付着したようです。）練習で5キロ程度、ハーフマラソンを１回走っただけなので、まだまだクッション性などは新品に近い状態となってます。汚れはあるものの、今はあまり出回っていないモデルとなっているため、値段は高めに設定させて頂いてます。質問等ございましたらコメントください！値下げ交渉も可能です。

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商品のサイズ25.5cm
ブランドナイキ
商品の状態やや傷や汚れあり

適当な価格 ナイキズームX ヴェイパーフライ ネクスト%2 その他

19分钟前

適当な価格 ナイキズームX ヴェイパーフライ ネクスト%2 その他

¥15,000 ¥12,750

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