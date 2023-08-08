適当な価格 ナイキズームX ヴェイパーフライ ネクスト%2 その他

2021年8月に購入しました。

Danner stussy マウンテンブーツ 26.5cm

サイズは25.5cmです。

【希少！英国製Dr.Martens】タッセルローファー

写真にもあるように、左のシューズの踵あたりに汚れがあります。（ハーフマラソンを走った際に汚れが付着したようです。）

ユナイテッドアローズ ヌバック ホワイト ローファー です。

練習で5キロ程度、ハーフマラソンを１回走っただけなので、まだまだクッション性などは新品に近い状態となってます。

【最終価格！】Hender Scheme エンダースキーマ ローファー 5

汚れはあるものの、今はあまり出回っていないモデルとなっているため、値段は高めに設定させて頂いてます。

G.H.BASS WEEJUNS ローファー ホワイトブラック

質問等ございましたらコメントください！

【Shinya Hanamoto様専用！】BIRKENSTOCK ビルケン 43

値下げ交渉も可能です。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2021年8月に購入しました。サイズは25.5cmです。写真にもあるように、左のシューズの踵あたりに汚れがあります。（ハーフマラソンを走った際に汚れが付着したようです。）練習で5キロ程度、ハーフマラソンを１回走っただけなので、まだまだクッション性などは新品に近い状態となってます。汚れはあるものの、今はあまり出回っていないモデルとなっているため、値段は高めに設定させて頂いてます。質問等ございましたらコメントください！値下げ交渉も可能です。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Dr.Martens × UNDERCOVER メンズ靴 (値下げ交渉可能)エアジョーダン6 レトロ ブラック インフラレッド 2019 サイズ27cmビモロ チャコールグレイ 25.5 完全新品