ランダムアイデンティティーのクルーネックスウェットです。

室内で一、二度着ただけの美品です。

元イヴ・サンローランのデザイナー、ステファノ・ピラーティーが手掛ける知る人ぞ知るブランドなので、アイテムの質は高いです。オーバーサイズで裏起毛なので温かく、高級感があり、着心地もよいです。

made in Greece

材質:コットン97%、エラスターン3%

サイズL

平置き採寸(およそcm)

肩幅→58

身幅→69.5

袖丈→57

着丈→67

#マルジェラ #メゾンマルジェラ #ディオール #サンローラン #ラフシモンズ #コムデギャルソン#ステファノピラーティ #ミリタリー #スウェット #クルーネック

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンローラン 商品の状態 未使用に近い

