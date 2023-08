※ 購入前にコメントください。

リーバイス シルバータブ バギーパンツ デニムパンツ W38 6832

※発送までお時間頂きます。

(プロフィール参照)

商品名: PASET EMBROIDERED JEANS

カラー:blue

ブランド名:PASET

サイズ:

XS:(ウエスト 72/ ヒップ 102/ 長さ 97/腿囲61)

S:(ウエスト 76/ ヒップ 106/ 長さ 99/腿囲63)

M:(ウエスト 80/ ヒップ 110/ 長さ 101/腿囲65)

L:(ウエスト 84/ ヒップ 114 / 長さ 103/腿囲67)

XL:(ウエスト 88/ ヒップ 118/ 長さ 105/腿囲69)

‼️以上のサイズ対応可能

下記、各種ストリートブランドの取り扱いございます。

AFGK A FEW GOOD KIDS (AFGK) アフューグッドキッズ

DONCARE ドンケア

Harsh and Cruel ハーシュアンドクルーエル

FREE WORLD ORDER

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバモーブ

M.E.D.M(Mr. Enjoy. Da. Money)

ミスターエンジョイダマニー

COLDSTONE

TIWILLTANG

S45

OLDODER

VEIGENG

RTVG RETROVEGAS

FANOSTUDIOS

PCCVISION

AONE4SURE

CARTOONBOX

FLEXHOOD

↓↓↓当方の商品一覧は下記をクリックしてください\(^o^)/↓↓↓

#Sakuraストリート取り扱い一覧

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

