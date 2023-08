必ずプロフィールを確認願います。

コカ・コーラ ホワイト デニムパンツ ヴィンテージ

プロフィールに記載の有る質問にはお答え出来ません。

中古品のため、1点モノです。即購入することをオススメします♪

■アイテム詳細

タグ付き未使用品

定価2.5万 アッパーハイツ

THE STELLA ステラ

ジーズン

ガールフレンドストレッチダメージデニムパンツ

W26

太すぎないスッキリとしたスタイリッシュなボーイズシルエット『THE STELLA』。

新色IRON(アイアン)は人気のPLATINUMとSTEELの間にあたる絶妙なカラーのブラックデニム。

◆カラー:IRON

◆素材:コットン98%、ポリウレタン2%

◆サイズ:26/ウエスト79.0cm ヒップ92.0cm 股上25.0cm 股下68.0cm ワタリ幅28.5cm 裾幅14.5cm

◆生産国:日本

*ウエスト上部ボタン1ヶ+ファスナー開閉

*フロントポケット3ヶ

*バックポケット2ヶ

*ベルトループあり

*裏地なし

■状態

タグ付き未使用品、試着程度の極美品です。

末長く愛用して頂ける商品です♪

※状態に関しましては主観の部分もございますので、

写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

購入後に状態等質問されてもお答えできません。

……………………………………………………………………………

※大手リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。

※USEDという性質上,多少のシミやダメージ匂い等の感じ方には個人差がございます。

デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんので購入をお控え下さい。

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

※本体の付属品(フードやファー・ベルトなど)は説明文に記入が無くても、

画像にない物は付属しません。

※コーディネイト用の商品は付属致しません。

※発送時には出来るだけコンパクトに折りたたんでの発送になります。

その為、畳ジワが付く場合がございます。予めご了承ください。

シワが気になる方は大き目の袋に入れての発送も承ります。(着払いになります)

※発送は匿名配送になります。配送の方法は梱包サイズにより変更になる場合がございます。

4632

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アッパーハイツ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アッパーハイツ 商品の状態 未使用に近い

