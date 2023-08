◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

TENDERLOIN の 半袖Tシャツ です!

TENDERLOIN tenderloin

テンダーロイン てんだーろいん

TEE C.Z.Z.M tee c.z.z.m

半袖 Tシャツ

ZIGZAG ジグザグ タバコ

煙草 葉巻 ブランド

SHORT SLEEVE

ショート スリーブ

WHITE white

ホワイト シロ しろ 白

L large エル ラージ

2021年 SS AW FW 春夏 秋冬

SPRING SUMMER

FALL AUTUMN WINTER

TOKYO トーキョー

東京 渋谷 恵比寿

直営店 本店 限定 生産 販売

リリース 21SS

カラー ホワイト

サイズ L

採寸 肩幅約52cm 袖丈約21.5cm

身幅約55.5cm 着丈約73.5cm

素材 100%COTTON

購入場所 東京本店

付属品 紙タグ

コメント

雑誌掲載アイテムです!

No.2023 0601 0524

R13

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

