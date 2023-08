日本でも絶大な人気を誇るイギリスを代表するブランド【ポール スミス】のイタリア 【FRATELLI TALLIA DI DELFINO/フラッテリ・タリア・ディ・デルフィノ】社製 高級生地を使用し仕立てられたブラックジャケットになります。

※FRATELLI TALLIA DI DELFINO(フラッテリ・タリア・ディ・デルフィノ社)とは?

1903年、デルフィノ・タリアとガルディアが共に設立した、「ガルディア・ラリア社」を前身とするイタリア・ビエラ地方で、100年以上もの歴史を誇る最高級服地メーカーです。

現社名は、創業者のパートナーであったがるディアが去り、デルフィノの3人の息子が経営に参加したのを機に変更されたもので、以降5代にわたる経営が続けられています。

「エルメネジルド・ゼニア」「ロロピアーナ」と並び世界3大ミル(毛織物工場)と称され、「タリア・ディ・デルフィノ」の名で愛されています。

ストイックでクールな雰囲気で着こなしを引き締め、どんなアイテムと合わせてもブレることなくコーデにシックなイメージをもたらすブラックジャケットは、様々な着こなしが可能なポテンシャルの高いアイテム◎シックにキメた大人の着こなしを装ってくれます。

表記サイズは「M」です。

★必ず、実寸サイズをご確認の上、お求めください★

実寸サイズは以下の通りとなります。※平置き採寸となります。

着丈-67.5cm

肩幅-41cm

身幅-47㎝

胴幅-42.5cm(第1ボタンの位置で左右両端を直線で測定)

袖丈-60cm

※多少の誤差はご容赦下さい。

☆ブランド☆ポールスミス

素材☆表地 ウール100% 裏地 キュプラ

色☆ブラック

☆コンディション☆美品☆

多少の使用感御座いますが、綺麗な状態でお勧めです。

☆基本ディテール

・シングル2釦

・ノッチドラペル

・サイドベンツ

・背抜き仕立て

・春夏秋口おすすめ

★「テーラードジャケット・スーツ・コート」を中心に良い逸品を出品しておりますので是非ご回覧くださいませ!

#フォーマル★出品一覧

テーラードジャケットをお探しの方は↓

#フォーマル★テーラード

※サイズ等、絞り込みにて、よりスムーズに商品をお選び頂けます。

#テーラード #テーラードジャケット #メンズジャケット #ジャケット #ポールスミス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

