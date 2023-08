満点の フェザートップ ターコイズフェザートップ ターコイズトップ ネックレス

フェザートップ

ターコイズフェザートップ

ターコイズトップ

インディアンジュエリー

ANY F 925

size 縦7横幅 1 ,3

ゴツめが好きでない方は付属の革紐で無地T などに合わせて頂けると良い感じだと思います。

( 素人採寸ですので若干の誤差はご了承下さい )

コンディション

( 2 5年近く前に購入したターコイズフェザートップです。裏面に刻印等がございますが詳細は不明です。長期保存による多少のターコイズの色褪せ汚れ等はございます。シルバー屋さんでクリーニングしてもらえば輝きは戻ると思いますが、今回はあえてこの感じの雰囲気がよくそのままにしてあります。状態に関しましてはお手数ですが画像をご確認の上ご購入をお願い致します)

( お手数ですが購入前に一度プロフィール欄をご覧になって下さい。宜しくお願い致します )

素人採寸ですので

若干の誤差はご了承下さい。

個人保管になりますので、

完璧を求める方はご遠慮下さい。

光の加減やお使いのディスプレイで実物と違って見えることがあります。予めご了承ください。

状態は画像にて必ずにご確認下さい。

ご不明な点は質問お受け致します。

また、気をつけてはいますが

傷や汚れの見落としがある場合があります。

その点にご理解の上ご購入をお願い致します。

輸送、配達中による破損等は保証できませんのでご了承下さい。以上含め N C , N R でお願い致します。

インディアンジュエリー

メキシカンジュエリー

シルバーアクセサリー

ナバホジュエリー

エトフ

ターコイズ

ナバホ

オモシーチャンネル

ダレルキャドマン

ロンハーマン

フリークスストア

ビームス

ジャーナルスタンダード

ダブルアールエル

ラルフローレン

カラー···シルバー

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

