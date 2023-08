【期間限定】 SEVENTEENペンライトver.2 カラット棒 K-POP/アジア

SEVENTEENペンライトver.2 carat棒

カラット棒

こちら3回ほど使用しましたが、問題なく点灯します。

今回のファンミーティングでも問題なく点灯しました。

ペアリングも問題ありません。

当方ウォヌペンのため、シールはウォヌのシールが貼ってあるため、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。

なお、他のメンバーのシールも同封させていただきます。

電池は入っておりません。

箱内、写真のように破れている部分あるため、ご理解よろしくお願いいたします。

ご質問等お気軽に♪

#SEVENTEEN

#SEVENTEENペンライト

#セブチペンライトver.2

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

