シチズン CITIZEN Auto Dater Seven

オートデーター セブン 25石

デイデイト 自動巻き 1965年4月

SS オートマチック

CITIZEN Auto Dater Seven 稼働品

ベゼルと風防とステンレスベルトの状態が良いため、ヴィンテージ物にしてはキレイに見えます。

ただし文字盤に小さな汚れがあります。

画像にてご確認ください。

使用方法にもよると思いますが、日差約1分くらいです。

本品は、シリーズ上位機種の25石、40M防水モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。3時位置にデイト、12時位置に曜日が配されたセパレートカレンダー。1WEEKを意味する「7マーク」など、時代を感じる細かなディティールが秀逸な風貌デザインです。SSケースは存在感際立つフルーテッドベゼルのラウンドフォルム。

カラー···シルバー

バンド···ステンレスバンド

ムーブメント···自動巻き式

文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 やや傷や汚れあり

