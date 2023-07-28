最安挑戦！ すみれ様専用Super Simple Songs 絵本9冊　マイヤペン対応高品質 絵本

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特徴:

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・8冊の絵本＋1冊のアルファベット学習&フォニックス

天からきたダッコちゃん ポプラ社 昭和レトロ 入手困難 希少 絶版 絵本

・小さいお子様向け：スピードが遅い、簡単な文、同じ歌詞の

絵本まとめ売りNO.58くもん推薦図書含む42冊4歳5歳6歳7歳

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ORT「Oxford Reading Tree 」（Stage3、4、5)

・HD動画付き：テーマごとに196首の曲が収録されています。

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△Christmas クリスマス 1冊

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△Halloween ハロウィン 1冊

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△Animals 動物 1冊

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△Video Collection 5冊

世界名作アニメ・日本昔ばなしアニメ絵本51冊セット

△アルファベットの学習&フォニックス 1冊

【未使用品 / 特典付き】 音育絵本 みつけて！オノマトペ【ももくろ読み聞かせ】



こどものとも 復刻版(創刊号～50号)

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＊マイヤペン対応絵本印刷上音が出ないページがあります。

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★私が撮影した実物写真です。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご確認下さい。Super Simple Songs 9冊*30セット マイヤペン対応 高品質 最新バージョン 新品8冊*30セット 240枚のmp3(mp4)音源データシール同梱特徴:・8冊の絵本＋1冊のアルファベット学習&フォニックス・小さいお子様向け：スピードが遅い、簡単な文、同じ歌詞の 繰り返しリズミカル的 鮮明なメロディー・HD動画付き：テーマごとに196首の曲が収録されています。 △Christmas クリスマス 1冊 △Halloween ハロウィン 1冊 △Animals 動物 1冊 △Video Collection 5冊 △アルファベットの学習&フォニックス 1冊※ 海外の出版物は製本、紙質、印刷質、彩りなど、日本の絵本と比べると粗い面があります。国際運輸で箱の凹み、キズなどある場合がございます。＊マイヤペン対応絵本印刷上音が出ないページがあります。完璧を求める方はご遠慮ください。★私が撮影した実物写真です。★発送時緩衝材で包んで、新品のダンボールで発送。

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最終sale！【小４〜】くもん推薦図書など 児童書まとめ売り３３冊 絵本森のなかの秘密