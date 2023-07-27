激安ブランド T-PACK TENDERLOIN ブラック リュック バックパック 15ss リュック/バックパック

・ブランド / テンダーロイン ポーター

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・カラー / ブラック

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・素材 / ナイロン・ヌバックレザー

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・原産 / 日本製

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・サイズ / 縦約35センチ、横約32センチ、マチ約13.5センチ

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・付属品 / なし

ルイヴィトン LOUIS VUITTON エクスプローラ バックパック

⭐︎テンダーロイン⭐︎

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テンダーロインとポーターのバックパックになります！

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製作は信頼のポーター！

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耐久性の強いコーデュラナイロン素材でサークルロゴのレザーワッペンが付いたシンプルなデザインです！

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ジップの引き手など随所にレザーが使われております！

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大きさも丁度いいサイズ感です！

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当時、即完売アイテムでした！

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その後バックパックも何パターンが出ましたが今季の含めても個人的にこのサークルロゴタイプが一番好きです！

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テンダーロイン過去の名作を探されてる方は多いと思います！

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他にも多数出品してますので、よろしかったらご覧下さい。

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複数ご購入いただける場合はお値引き等させていただくことも可能ですのでご相談ください。

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■注意事項■ ・落札後のキャンセル、返品等は一切お受けできません。 ・お支払いは24時間以内でお願い致します。 ・家庭内にある物を再利用したリサイクル簡易梱包になります。 ご入札の前に自己紹介欄をご覧下さい。※なお、著しく評価の悪い方、評価の内容によっては、入札をお断りする場合がございますのでご了承下さい。 神経質な方はご遠慮ください。 また、出品に際し状態等確認しておりますが、初期キズ等の見落としはご容赦下さい。その他ご質問などあれば、お気軽にお寄せ下さい。

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商品の情報 ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・ブランド / テンダーロイン ポーター・カラー / ブラック・素材 / ナイロン・ヌバックレザー・原産 / 日本製・サイズ / 縦約35センチ、横約32センチ、マチ約13.5センチ ・付属品 / なし⭐︎テンダーロイン⭐︎テンダーロインとポーターのバックパックになります！製作は信頼のポーター！耐久性の強いコーデュラナイロン素材でサークルロゴのレザーワッペンが付いたシンプルなデザインです！ジップの引き手など随所にレザーが使われております！大きさも丁度いいサイズ感です！当時、即完売アイテムでした！その後バックパックも何パターンが出ましたが今季の含めても個人的にこのサークルロゴタイプが一番好きです！テンダーロイン過去の名作を探されてる方は多いと思います！他にも多数出品してますので、よろしかったらご覧下さい。複数ご購入いただける場合はお値引き等させていただくことも可能ですのでご相談ください。■注意事項■ ・落札後のキャンセル、返品等は一切お受けできません。 ・お支払いは24時間以内でお願い致します。 ・家庭内にある物を再利用したリサイクル簡易梱包になります。 ご入札の前に自己紹介欄をご覧下さい。※なお、著しく評価の悪い方、評価の内容によっては、入札をお断りする場合がございますのでご了承下さい。 神経質な方はご遠慮ください。 また、出品に際し状態等確認しておりますが、初期キズ等の見落としはご容赦下さい。その他ご質問などあれば、お気軽にお寄せ下さい。PORTER本店限定渋谷店限定直営店限定ゴローズgorosキムタク東京インディアンズマシスMASSESM&Mキャプテンズヘルム CAPTAINSHELMCHALLENGER チャレンジャー NEIGHBORHOOD ラッツ RATSneighborhood ネイバーフッド WINDANDSEA エムアンドエム アクセサリーwindandsea ウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ キムタク木村拓哉長瀬智也マジックナンバーMAGICNUMBER

商品の情報 ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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