824H23022702455521780

GUCCI ジャガード トラックパンツ

【匿名配送】【即購入歓迎です 】【送料無料】

【商品説明】

【状態】

新品未使用品

あくまでも個人保管ですのでご理解の上ご購入下さい。

☆色目は写真3枚目右側が近いです☆

【SIZE】メンズ S (身長180 cm 63kg

ジャストサイズ)

総着丈 102

ウエスト 37 (ゴム紐)

股上 31

股下 72

裾幅 20

わたり 31

ヒップ 55

【平置き寸法】

【カラー】

ブラック 黒色

✔︎撮影環境や撮影機器

その他ディスプレイ環境等により

実物との色の違いが生じることがあります。

⚠︎サイズの記載やお写真の写りなど

異なる場合がごさいますのでご理解下さい。

素人採寸ですので若干誤差がある

可能性はあります。ご了承ください。

【ご購入時の際の説明】

梱包の際 折りたたんで圧縮し小さくするため折シワなどはご了承下さいませ。

✔︎ 確認の方は、人間が行なっている為

汚れや傷などの見落としはご容赦下さいませ。

✔︎必ず商品説明をお読みになって

ご理解した上でのご購入をお願い致します。

(こちらの不備のみ返品の対応させていただきます)

✔︎先に購入された方を優先しますので

よろしくお願いします♡

【発送方法】

安心の匿名配送にて

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

