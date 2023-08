*.。.*゜*.。.*゜*.。.*゜*.。.*

※トラブル防止のためお手数ですが必ずプロフィールご一読お願いいたしますm(_ _)m

asicsの高価格帯モデルのスニーカー

GEL-PTG MT GTXです

GORE-TEX(ゴアテックス)ファブリックを使用しているため防水、蒸れ軽減に優れ雨の日にも便利です

(完全防水ではございません)

価格17050円

品番1201A641-200

サイズ22.5cm

(あくまで個人差はございますが公式ページの口コミでは表記サイズより小さめと感じる方が多いとのこと)

もともとメンズモデルですがレディースサイズとなります

地面から筒の高さ約13㎝

お色はデザードキャンプ、ブラック

ベージュのようなお色です

箱付属(若干いたみあり)

〈公式ページから引用〉

1983年に発売されたバスケットボールシューズ、「FABRE POINTGETTER L(ファブレポイントゲッター・エル)」をデザインベースにしたコートタイプのライフスタイルシューズです。ヒールウエッジにfuzeGELテクノロジーを搭載し、クッション性を強化しています。クラシックなオリジナルデザインを踏襲しつつ、ライフスタイルシューズとして生まれ変わった一足です。沈み込むようなやわらかな足入れ感を感じられる中敷にアップデートし、快適なライフスタイルをサポートします

宅配便でご発送

新品未使用品で綺麗だと思いますが自宅保管のため神経質な方はお店でご購入お願いいたします(*´ω`*)

約5000円ほどお安くし送料、手数料もかかり赤字ですが公式ページよりかなりお安くしました

宅配便送料、手数料も高くすでに赤字なためお値下げ不可ですm(_ _)m

ご記載の通りお値段交渉にはご対応できないためあらかじめご了承くださいm(_ _)m

最安値、格安なため予告なく値上げや突然削除や再利用で出品終了する場合がございます、あらかじめご了承くださいm(_ _)m

よろしくお願いいたします♪

お値下げ不可

最安値

カラー...ベージュ

スニーカー型...ハイカット

履き口...紐

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

*.。.*゜*.。.*゜*.。.*゜*.

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

