数量限定セール キングストイ BURGERMAN バーガーマン その他

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商品説明
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購入後は暗所保管の新品になります。
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コレクション整理の為、出品します。
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一応一度は人の手に渡っています為、神経質な方はご遠慮願います。
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ご覧頂きありがとうございます。商品説明キングストイ BURGERMAN バーガーマン状態購入後は暗所保管の新品になります。コレクション整理の為、出品します。一応一度は人の手に渡っています為、神経質な方はご遠慮願います。