NIKE ACG ナイキ エーシージー アノラックパーカー

⁡

▶︎気に入って購入しましたが、サイズ大きすぎたので出品に至りました。

【condition】

目立った傷やシミなし

【size】

肩:56cm

身幅:66cm

着丈:80cm

袖丈:67cm

【material】

Polyester 100%

⁡

⁡

⚠︎注意事項⚠︎

⁡

・古着の場合、多少使用感等はございますのでご了承の上、ご購入下さい。寸法は平置きでの採寸になりますが、素人での採寸ですので多少のズレはご了承下さい。

⁡

・取り置きや専用などのサービスは基本的に行なっておりませんので、そのままご購入下さい。

⁡

・なるべく迅速に商品発送を心掛けておりますが、多少の遅れはご了承下さい。

⁡

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

