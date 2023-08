最愛 ゼルダ一番くじ　A賞　マスターソードライト 模型/プラモデル

ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダムの一番くじのA賞のマスターソードライトの2本セット売りです。

新品・未開封ですがお店に展示されていたものであることをご承知下さい。

初期不良等はメーカーにお問い合わせください。

値下げ検討します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダムの一番くじのA賞のマスターソードライトの2本セット売りです。新品・未開封ですがお店に展示されていたものであることをご承知下さい。初期不良等はメーカーにお問い合わせください。値下げ検討します。ゼルダの伝説ティアキンティアーズ オブ ザ キングダムTHE LEGEND OF THE ZELDATEARS OF THE KINGDOMマスターソードマスターソードライト一番くじ1番くじリンクハイラル

