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定番 シモンズ　セミダブル　マットレス iPhone用ケース

商品の説明

カラー···ホワイト
ま〜さ様専用 ガンゾ シンブライドル iPhoneケース 13 Pro
シモンズ　ゴールデンバリュー　セミダブル　マットレス
即完NBA×WIND AND SEA×casetifyコラボiphone13新品

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一人暮らし用として使用しておりましたが、セミダブルですので、二人暮らしの方でもご使用いただけるかと思います。
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もちろん使用していた期間はシーツを使用しておりましたが、部分的にシミができてしまいましたのでそちらを考慮いただける方のみとなっております。
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シーツをかけて使用いただくのには全く問題はないかと思います。
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また近々引越しの作業があり引越しの際にクレーン車にて自宅から出しますのでその後の出荷となりますので、そちらもご確認いただけますと幸いでございます。
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販売価格は送料の¥25,000込みのお値段でございます！
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ただいま引越し作業にてばたついてしまいお写真が少ないのですが、希望がございましたら細かい部分のお写真も載せさせていただきますので、お気軽にコメントしてください。

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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カラー···ホワイトシモンズ　ゴールデンバリュー　セミダブル　マットレス一人暮らし用として使用しておりましたが、セミダブルですので、二人暮らしの方でもご使用いただけるかと思います。もちろん使用していた期間はシーツを使用しておりましたが、部分的にシミができてしまいましたのでそちらを考慮いただける方のみとなっております。シーツをかけて使用いただくのには全く問題はないかと思います。また近々引越しの作業があり引越しの際にクレーン車にて自宅から出しますのでその後の出荷となりますので、そちらもご確認いただけますと幸いでございます。販売価格は送料の¥25,000込みのお値段でございます！ただいま引越し作業にてばたついてしまいお写真が少ないのですが、希望がございましたら細かい部分のお写真も載せさせていただきますので、お気軽にコメントしてください。

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商品の状態やや傷や汚れあり

定番 シモンズ　セミダブル　マットレス iPhone用ケース

44分钟前

定番 シモンズ　セミダブル　マットレス iPhone用ケース

¥50,400 ¥27,216

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【シモンズ】セミダブルベッドセット（ボックススプリング）シモンズ ケンドリック DC ゴールデンバリューピロートッププレミアムAA21221-大川家具・サブスクリプションサービス

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