閲覧ありがとうございます! 管理番号F623

◆ブランド →ラッセルノ

◆表記サイズ→6

◆実寸 (cm表記)

ウエスト:88

股上:28

股下:85

渡幅:31

裾幅:20

◆色:黒 ストライプ柄

◆仕様

透け感:無し

裏地:無し

伸縮性:有り

光沢:無し

ポケット数:5

◆素材:ポリエステル66% レーヨン32% ポリウレタン2%

Russeluno GOLF メンズ ストライプパンツ - ラインストーンディテール

【エレガントなストライプ柄】

Russeluno GOLFのメンズパンツは、黒のベースに上品なストライプ柄が特徴的です。このエレガントなデザインは、ゴルフコースだけでなく、スマートカジュアルな日常のスタイルにもマッチします。

【ラインストーンディテール】

一部のポケットのファスナー部分には、輝きを放つラインストーンが使用されています。このユニークなディテールが、パンツ全体に高級感と個性をもたらしています。

【機能性と快適性】

ポリエステル、レーヨン、ポリウレタンの混紡素材を使用しており、吸汗速乾性とストレッチ性を備えています。これにより、動きやすさと快適さを一日中維持することができます。これらの機能性の高いパンツは、ゴルフコースでのパフォーマンスを向上させます。

【状態】

着用感少なく綺麗な状態の商品です。

新品同様 ☆ Russeluno GOLF ラッセルノ ゴルフ パンツ 6 (LL) メンズ 黒 ブラック ストライプ柄 大人気 ゴルフウェア 吸汗速乾 ストレッチ

カラー...ブラック

種類...パンツ

サイズ...XL(LL)

丈...長ズボン

商品の情報 ブランド ラッセルノ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ラッセルノ 商品の状態 未使用に近い

