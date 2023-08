世界にたったひとつ!

ルノワール 複製画 「菊の花束」



ナイト・オン・ザ・プラネット B2ポスター 2021 Jim Jarmusch

<油絵のサイズ> U.S.サイズ 40.5 cm x 31 cm (日本サイズの F6号の大きさより上下左右5mmほど小さい)

【真作】池田渓仙/白雲鐘聲之図/川下り図/山水図/掛軸☆宝船☆AA-769

サインあり(表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります 2003 年制作 )

【真作】★絵画★青木乃里子 水彩+岩彩 静物画★F2

キャンバスの画布のより耐久性保持のため裏にジェッソを塗布している場合があります

ドイツ ノイシュヴァンシュタイン城の水彩画

【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色(黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒)を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。

昔の主婦の友付録

* 金色の油絵具を使用しているため、色の種類、光の質、強さ、方向により作品が変化するのをお楽しみいただけます

掛け軸 大徳寺 大橋香林(利休居士辞世)分部五鈴(利休居士像) 共箱 茶掛け



【未使用】平山郁夫画伯 平成洛中洛外図 素描画 額3枚付き

<額縁のサイズ> 約 57 cm x 48 cm (額により多少異なります)

昭和レトロ 大判 小判 24K GP 金鍍金 壁掛け飾り 額縁 オブジェ

額縁の色 ( 黒色 ) / どの絵にも合い、絵を引き立たせます

梅原龍三郎 北伊 ストレーザ風景

U.S.サイズの絵のため、額を少し補正いたします

メルカリ 額付き(銀)油絵 uF6-112602 花



絵画 現代アート 抽象画 現代美術 No.7

◼ 絵のみ (40,000円) 又は 額付きご希望の場合は 【 メルカリ 油絵 uF6-060603 】でご検索ください

バラディエ 座る裸婦



小倉遊亀「蜀紅錦」リトグラフ 刷り込みサイン・エディション・作品証明シール有り



THE MASK FLOWER

作家紹介

絵画 F4サイズ 鎮西 直秀

菅家令子(かんけりょうこ) 洋画家 創作写真家

あさやけ



メルカリ 額付き ( 白 ) 油絵 F6-031201 私の愛しい女たち

個展/展覧会

両性具有の雲

ニューヨーク パリ,カンヌ / フランス ミュンヘン /ドイツ シカゴ ウイーン / オーストリア 東京 他

メルカリ額付き ( 青緑+金色の枠 ) 油絵uF6-111109 風景(富士山)



加藤英舟自筆『五月晴』掛軸(共箱)

出版物

【真作】出口華凰/雪中南天図/南天小禽図/掛軸☆宝船☆AA-431

「写真集」 “ 女R-I ” 永久保存

油絵 絵画 【ミモザの港町】

近代美術館(MoMA) / ニューヨーク スミソニアン博物館 / ワシントン

1970s ビンテージ ブラックライトポスター ポパイ エロパロディー sex



松尾芭蕉 奥の細道 那古の裏 水彩画 水墨画

「絵本」

掛け軸 玉鳳 四季花 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

" ん" (ポストカードとしても使える絵本)

掛け軸 間崎春光 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

人物、犬猫、女の子、風景、静物 を描いた 洋画家・創作写真家 菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ

絵画バリ島 No.0308

◼ 絵本ご希望の場合は【 メルカリ ん (ポストカード絵本)】でご検索ください

はっちゃん様専用 hiten先生 summer with you アールビバン



レア!笹倉鉄平 シルクスクリーン「メロディア」オルゴール額 リュージュ 50弁

#インテリア #モダン #おしゃれ #モダンアート #昭和、大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶 #魅惑的 #豪華 #高級感 #結婚祝い #プレゼント #出産祝い #新築祝い #建築祝い #お孫さんへのプレゼント #開店祝い #開業祝い

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

世界にたったひとつ!<油絵のサイズ> U.S.サイズ 40.5 cm x 31 cm (日本サイズの F6号の大きさより上下左右5mmほど小さい)サインあり(表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります 2003 年制作 )キャンバスの画布のより耐久性保持のため裏にジェッソを塗布している場合があります【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色(黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒)を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。* 金色の油絵具を使用しているため、色の種類、光の質、強さ、方向により作品が変化するのをお楽しみいただけます<額縁のサイズ> 約 57 cm x 48 cm (額により多少異なります)額縁の色 ( 黒色 ) / どの絵にも合い、絵を引き立たせますU.S.サイズの絵のため、額を少し補正いたします◼ 絵のみ (40,000円) 又は 額付きご希望の場合は 【 メルカリ 油絵 uF6-060603 】でご検索ください作家紹介 菅家令子(かんけりょうこ) 洋画家 創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ / フランス ミュンヘン /ドイツ シカゴ ウイーン / オーストリア 東京 他出版物「写真集」 “ 女R-I ” 永久保存 近代美術館(MoMA) / ニューヨーク スミソニアン博物館 / ワシントン「絵本」" ん" (ポストカードとしても使える絵本)人物、犬猫、女の子、風景、静物 を描いた 洋画家・創作写真家 菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼ 絵本ご希望の場合は【 メルカリ ん (ポストカード絵本)】でご検索ください#インテリア #モダン #おしゃれ #モダンアート #昭和、大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶 #魅惑的 #豪華 #高級感 #結婚祝い #プレゼント #出産祝い #新築祝い #建築祝い #お孫さんへのプレゼント #開店祝い #開業祝い

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

絵画。壁掛け絵原画手描き【楽しいビールパーティー】01お値下げ‼️ 野々内保太郎画伯 直筆 色紙 落款有 ゆりにてんとう虫青山哲士 エクストララージ 限定メルカリ 額付き ( 白 ) 油絵 F3-051621 子猫と女の子牛骨を被る少女 油絵 painting 絵画 abstract[一点もの]絵画 日本画 キス Kiss