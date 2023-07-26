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【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···ゴールド
ヴァンドーム ブティック　ゴールドカラーメタル 2WAYピアス VBMA60
結婚式で一度使用しましたが、美品です。
ルイヴィトンチェーンピアス（ゴールド）
一度使用した為、少し値下げさせていただいています。

ジェイパール　ジャルダンちょうちょピアス

商品の情報

商品の状態未使用に近い
カラー···ゴールド結婚式で一度使用しましたが、美品です。一度使用した為、少し値下げさせていただいています。

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商品の状態未使用に近い

【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)

40分钟前

【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)

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