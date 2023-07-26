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カラー···ゴールド
ヴァンドーム ブティック ゴールドカラーメタル 2WAYピアス VBMA60
結婚式で一度使用しましたが、美品です。
ルイヴィトンチェーンピアス（ゴールド）
一度使用した為、少し値下げさせていただいています。
ジェイパール ジャルダンちょうちょピアス
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商品の状態
未使用に近い
カラー···ゴールド結婚式で一度使用しましたが、美品です。一度使用した為、少し値下げさせていただいています。
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未使用に近い
【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)
375
40分钟前
【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)
¥
31,000
¥
17,670
(税込) 送料込み
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アクセサリー
ピアス(両耳用)
【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー
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【海外 正規品】 【hana♡様専用】a.b.ellie 、エイビーエリー ピアス(両耳用)
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