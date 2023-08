━━━━━━━━*\1点限り!/*━━━━━━━━

プロフィール・本文をお読みになってからコメント・ご購入頂けますと幸いです(*ᴗˬᴗ)

◆メーカー名・商品名◆

サイベックス

Mios (ミオス)

カラー:ネイビー(コンフォートインレイ:グレー)

◆状態◆

きれいめで良品です☆

良品ですがused品のため、細かい点はご理解ください(*ᴗˬᴗ)

シートも丁寧にお洗濯済みで目立つ汚れもなくきれいです☆

お手元に届きましたらすぐにお使い頂けます☆

軽い操作性でコンパクトに折りたたみもでき、とても便利にお使い頂けるベビーカーです♫

丁寧にお手入れして出品していますが、used品のため本体に若干のスレキズや、ハンドルとフロントバーの革張りに若干のダメージなどはありますのでご了承ください。

★大変お買得な価格で出品しております★

⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆

☆専門知識があるうえで丁寧に気持ちを込めて

メンテナンスしております☆

丁寧に清掃済みです♪

届いたその日から安心して気持ちよくお使い頂けます

⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆ ⋆*˸*✻*˸*⋆

◆商品説明◆

★全てのタイヤに衝撃を吸収するためのバネ(サスペンション)を搭載。 揺れを防ぎ、乗り心地を快適にします。

★シートを外せば通気性に優れたメッシュシートになるので夏も快適。

★背面・対面向き両方に対応。

◆商品詳細◆

【対象年齢】生後1カ月~17kg(4歳頃)

◆取扱説明書・付属品◆

取扱説明書なし

コンフォートインレイ・レインカバー(多少の変色ありますが問題なくお使いいただけます)・ベビーシート用アダプター付き☆

◆送料◆

発送先が下記遠方の都道府県の場合は送料が別途かかります。金額が変わるため、購入前に必ずコメント欄からお知らせください。

★四国地方(+300円)

★北海道・九州地方(+500円)

★離島・沖縄県は送料が大幅に高くなりますので発送対応しておりません。恐れ入りますが購入はご遠慮いただきますようお願いいたします。

★新品ではございません。used品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

0523 Na

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

