ご覧頂きありがとうございます(^^)

■ブランド

Christian Dior クリスチャンディオール

■アイテム

デニムジャケット Gジャン トロッター 総柄 ロゴ ボタン 刻印 高級感 希少 ビンテージ 国内正規品

■カラー

ピンク

■サイズ

40 / L

肩幅 45cm

身幅 47cm

袖丈 58cm

着丈 44.5cm

※平置き実寸 誤差はご了承下さい。

■ランク

【B】

【S】新品-未使用品

【A】使用回数が少なく未使用に近いお品

【AB】目立った汚れ・ダメージが無い程度良好の良品

【B】傷み・汚れがある、一般的な使用感のあるお品

【C】使用できるが、傷み・汚れが多く見受けられるお品

【D】使用不可、ジャンク品

※独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。

■状態

画像をご参照下さい。袖 脇 脇腹若干汚れあり ストーン一部取れ 1部分のり?あとあり。それ以外目立った汚れやダメージなどなく、まだまだ着用されて頂けます。

■素材

コットン98%

ポリウレタン2%

■配送に関して

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入の前に必ずプロフィールの確認をお願いします。

■管理番号

2E5502961

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます(^^)■ブランドChristian Dior クリスチャンディオール■アイテムデニムジャケット Gジャン トロッター 総柄 ロゴ ボタン 刻印 高級感 希少 ビンテージ 国内正規品■カラーピンク■サイズ40 / L肩幅 45cm身幅 47cm袖丈 58cm着丈 44.5cm※平置き実寸 誤差はご了承下さい。■ランク【B】【S】新品-未使用品【A】使用回数が少なく未使用に近いお品【AB】目立った汚れ・ダメージが無い程度良好の良品 【B】傷み・汚れがある、一般的な使用感のあるお品【C】使用できるが、傷み・汚れが多く見受けられるお品 【D】使用不可、ジャンク品 ※独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。 ■状態画像をご参照下さい。袖 脇 脇腹若干汚れあり ストーン一部取れ 1部分のり?あとあり。それ以外目立った汚れやダメージなどなく、まだまだ着用されて頂けます。■素材コットン98%ポリウレタン2%■配送に関して簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入の前に必ずプロフィールの確認をお願いします。■管理番号2E5502961

