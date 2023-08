size S 44,000(税別)

右膝裏辺りに、引っかけによる毛羽立ちが見られます。6.7枚目の画像にてご確認ください。

その他汚れ傷はありません。

身幅46cm

肩幅47cm

総丈125cm

ウエスト58cm

股下60cm

わたり62cm

裾周り62cm

絹100% (リブ)レーヨン66% ナイロン31% ポリウレタン3% (裏地)ポリエステル100%

ウエストバンドがリブニットになったカシュクールデザインのジャンプスーツ。 パンツはワイドクロップドなので身長を問いません。 トレンドカラーのダスティラベンダーは意外とどんなカラーにもなじみやすく羽織りも合わせやすいです。 フラットシューズに合わせてリラックスしたスタイルで合わせても◎。

パンツ丈···クロップド・半端丈

カラー···パープル

季節感···春、夏、秋

柄・デザイン···無地

素材···シルク

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

